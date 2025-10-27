El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvia que se incrementa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo una temperatura constante de alrededor de 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser diferente debido a la alta humedad y la presencia de nubes. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 50% durante la mañana, aumentando a un 60% por la tarde y alcanzando hasta un 70% en la franja horaria de 13:00 a 19:00. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante la humedad. Sin embargo, en algunos momentos, especialmente en la tarde, se prevén rachas más intensas que podrían alcanzar hasta 22 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, aunque la combinación de viento y humedad podría resultar incómoda.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias disminuyan, con una probabilidad de precipitación que caerá a cero en las últimas horas del día. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia la noche. La humedad relativa también se mantendrá alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda.
En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero con una alta probabilidad de lluvias escasas, especialmente durante la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para posibles chubascos y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.
