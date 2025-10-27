El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

La jornada del 27 de octubre de 2025 en La Rinconada se presenta con un panorama mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas lluvias escasas a lo largo del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 30% entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando a un 45% entre las 7 y la 1 de la tarde. Durante este periodo, se espera que la temperatura oscile entre los 17 y 18 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas.

A medida que avanza la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables en torno a los 17 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá presente, aunque las precipitaciones serán escasas, con valores que no superarán los 0.1 mm en las horas más activas. La sensación de frescor se verá acentuada por un viento que soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

Durante la tarde, la situación meteorológica no variará significativamente. El cielo seguirá cubierto, con intervalos nubosos que podrían dejar caer algunas gotas de lluvia. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 26 grados, pero la humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar una sensación de bochorno. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 55% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que es recomendable estar preparado para posibles chubascos.

Al caer la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque aún se prevén momentos de nubosidad. Las temperaturas descenderán a valores más frescos, rondando los 19 grados hacia las 10 de la noche. El viento, que durante el día ha soplado con cierta intensidad, se calmará, con velocidades que no superarán los 5 km/h.

En resumen, el día en La Rinconada se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con una sensación de humedad notable. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y llevar un paraguas, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.