El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo esta condición hasta el amanecer. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma se disipe ligeramente, pero las nubes seguirán dominando el cielo. La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% al amanecer y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 60% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas de mayor temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja en la mañana, con un 10% de posibilidad. Sin embargo, a partir de la tarde, esta probabilidad aumentará considerablemente, alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias, aunque escasas, podrían dejar acumulaciones de hasta 0.1 mm, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante la tarde.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del sur y sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 21 km/h en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a una ligera sensación de frescor, especialmente al caer la tarde.

La puesta de sol se producirá a las 18:26, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo seguirá cubierto. La noche se presentará con temperaturas más frescas, alrededor de 12 grados, y una humedad que aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de frío.

En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables durante el día, pero con un aumento en la probabilidad de lluvias por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de las temperaturas cálidas antes de que el tiempo se torne más fresco al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.