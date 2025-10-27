El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo variado que afectará las actividades diarias de sus habitantes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 14 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que indica un ambiente bastante húmedo.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más confortable. El viento soplará desde el sureste a una velocidad de 1 km/h, aumentando ligeramente en las horas siguientes, pero sin llegar a ser molesto.

A partir de la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 85% en su punto máximo. Esto sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas, ya que se prevén lluvias ligeras que podrían interrumpir las actividades al aire libre.

La temperatura alcanzará su punto máximo a las 3 de la tarde, con 21 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche. A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:24 horas, la temperatura comenzará a bajar, y se espera que a las 8 de la tarde se sitúe en torno a los 17 grados. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 80% hacia el final de la tarde.

El viento, que soplará desde el oeste, alcanzará velocidades de hasta 20 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un ambiente más tranquilo y fresco.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un inicio soleado, seguido de un aumento de nubes y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero se recomienda estar preparado para cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.