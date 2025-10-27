El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 11 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 22 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura será gradual, con un leve descenso a medida que se acerque la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo a un 38% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación térmica podría ser un poco más cálida en las horas centrales, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que variarán entre 7 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ligero frescor que hará más placentera la experiencia al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural que rodea a Pozoblanco.

El orto se producirá a las 07:40, brindando una hermosa luz matutina que invitará a salir y disfrutar del día. Por la tarde, el ocaso se anticipa a las 18:25, lo que permitirá disfrutar de un atardecer despejado y agradable, ideal para una caminata o una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Aprovecha este día soleado y disfruta de todo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.