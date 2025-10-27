El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos poco nubosos y algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso con escasa lluvia, aunque las precipitaciones serán mínimas, con un total estimado de 0.1 mm. A medida que avance el día, la nubosidad disminuirá, permitiendo que el sol brille en gran parte de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las primeras horas. Sin embargo, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 24 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 26 grados en la tarde. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 19 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 96%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, especialmente en las horas más cálidas, donde se espera que baje a un 60% en la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más agradable y cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento soplará mayormente del noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. En general, el viento será ligero, lo que permitirá que la sensación térmica se mantenga en niveles agradables.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se estima un 5% en las primeras horas del día, aumentando a un 30% entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, las posibilidades de tormenta son mínimas, con un 0% de probabilidad en la tarde y noche. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos disfrutar del día, ya que las condiciones climáticas serán favorables para actividades al aire libre, con un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.