El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

Hoy, 27 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en los periodos iniciales. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada.

A medida que el día progresa, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales, aunque las condiciones de nubosidad persistirán. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno. A partir de la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 24 grados hacia el final del día.

Las precipitaciones serán un factor a tener en cuenta, con un total estimado de 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.5 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 85% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es probable que los residentes se enfrenten a chubascos intermitentes. Además, la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 50% durante el mismo periodo, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:31, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con cielos nubosos y la posibilidad de lluvias ligeras. La noche se presentará con temperaturas más frescas, alrededor de 18 grados, y una humedad que podría aumentar nuevamente, manteniendo el ambiente húmedo y fresco.

Los habitantes de Los Palacios y Villafranca deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos ligeros, especialmente si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.