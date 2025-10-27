El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 15% entre la 1:00 y las 7:00, aumentando a un 45% entre las 7:00 y las 13:00. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta se incrementa, alcanzando un 60% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 18 y 24 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán por la mañana, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando los 24 grados en su punto máximo. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 79% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría contribuir a la sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:28, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad atmosférica podría traer sorpresas. En resumen, el día se presenta como uno de clima variable, donde la lluvia y la nubosidad serán protagonistas, invitando a los osunenses a disfrutar de un día acogedor en casa o a planificar actividades que se adapten a las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.