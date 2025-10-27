El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados , manteniendo un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo ligero.

A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con periodos de nubosidad variable. En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 24 grados , lo que proporcionará un respiro cálido antes de que caiga la noche. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 96%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, hay una probabilidad moderada de lluvia, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 95% de probabilidad de que se registren algunas gotas. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con un total de 0.1 mm pronosticados, es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables si planean salir durante esas horas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las horas de la tarde. Esta brisa puede ser refrescante, pero no se espera que cause molestias significativas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan fenómenos severos. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la nubosidad podría afectar la claridad del cielo.

En resumen, el día en Morón de la Frontera se caracterizará por un ambiente mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de algunas precipitaciones ligeras en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.