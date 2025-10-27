El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de sol en las horas centrales del día. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 17 grados, manteniendo una sensación de frescura debido a la alta humedad relativa, que rondará el 90%.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 23 grados . Sin embargo, la nubosidad persistirá, con momentos de cielo cubierto que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 70%. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe, a pesar de las temperaturas más cálidas.

La humedad relativa será un factor constante a lo largo del día, comenzando en un 96% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 68% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, especialmente si se combina con la nubosidad y el viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja en la mañana, pero podría aumentar a un 60% durante la tarde, coincidiendo con el incremento de la inestabilidad atmosférica. Por lo tanto, es prudente estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Montilla experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables en la tarde, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en las horas centrales del día. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.