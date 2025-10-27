El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se espera un tiempo predominantemente nublado en Moguer. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 80% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará cubierto, y la probabilidad de lluvia escasa se incrementará, especialmente en las horas centrales del día. Se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en la mañana, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que marcan los termómetros.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 3 de la tarde. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 70% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el sol podría intentar asomarse, las nubes dominarán el panorama.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento podrían ser más intensas, llegando hasta los 27 km/h, lo que podría hacer que la experiencia al aire libre sea un poco más incómoda.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente sombrío. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 100% en las últimas horas del día.

En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con posibilidades de lluvia ligera y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.