El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Martos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 12 y 20 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 47% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más cálida, lo que hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad a medida que se acerque la tarde. No se anticipan rachas fuertes, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y agradable.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir las actividades diarias. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, aunque esto no afectará significativamente el tiempo general, que seguirá siendo mayormente despejado.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol está programada para las 18:23, momento en el cual el cielo podría presentar algunos intervalos nubosos, pero sin afectar la visibilidad.

En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza. Las condiciones climáticas son perfectas para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos. No olvides llevar una chaqueta ligera para la tarde, ya que las temperaturas comenzarán a bajar conforme se acerque la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.