El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados, con ligeros aumentos hacia la tarde, donde se espera que alcance los 20 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad y el viento que soplará desde el suroeste a una velocidad de 11 km/h, aumentando a 15 km/h en las horas posteriores. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas. Se prevé que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.1 mm, lo que no debería causar grandes inconvenientes, pero sí es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

En cuanto a la actividad eléctrica, la probabilidad de tormentas es del 65% durante la misma franja horaria, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa. La tarde se presentará con cielos nubosos, y aunque las lluvias serán ligeras, es posible que se produzcan chubascos intermitentes.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 22:00 horas. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. El viento disminuirá su intensidad, pero se mantendrá en torno a los 5 km/h, lo que contribuirá a una noche tranquila, aunque fresca.

En resumen, el día en Marchena se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas moderadas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.