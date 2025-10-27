El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 17 y 25 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 17 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 25 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera que esté alrededor del 76%.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo ante el calor.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 50% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 60% entre las 07:00 y las 13:00, y alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son escasas, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en total.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de tormentas también se mantiene en niveles similares, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían acompañarse de actividad eléctrica en algunos momentos. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que estén atentos a las condiciones meteorológicas y tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.