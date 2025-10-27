El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

Hoy, 27 de octubre de 2025, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 17 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará desde el este a velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h, con rachas más intensas en momentos puntuales. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 60% de posibilidad de lluvia. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser intermitentes, por lo que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. En las primeras horas de la mañana, se prevé una ligera lluvia de 0.1 mm, y se espera que esta tendencia continúe con intervalos de lluvia a lo largo del día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, aunque no se anticipan fenómenos severos. La tarde se presentará con intervalos nubosos, y aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto, habrá momentos en que se podrán ver claros.

La puesta de sol se producirá a las 18:30, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidad de lluvia, también ofrecerá momentos de calma y temperaturas agradables. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se decide salir, es importante estar preparado para cambios en el tiempo. En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes, lo que invita a disfrutar de la calidez del hogar o a llevar un paraguas si se sale a la calle.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.