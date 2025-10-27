El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 grados, manteniendo un ambiente fresco y húmedo, con una humedad relativa del 100% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo nuboso, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 15 a 16 grados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 25% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que indica que, aunque hay posibilidad de lluvia, no se espera que afecte significativamente las actividades diarias.

Durante la tarde, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 22 grados hacia las 3 de la tarde. La humedad comenzará a descender ligeramente, situándose en torno al 68%. La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 55% entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas, aunque no se anticipan fenómenos severos.

El viento soplará predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica un poco más fresca en comparación con la temperatura real. A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se despeje, con temperaturas que descenderán a 18 grados hacia las 7 de la tarde y a 16 grados al final del día.

En resumen, Lucena experimentará un día con condiciones mayormente nubladas y frescas, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras y tormentas aisladas en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones de visibilidad en la mañana y a la posibilidad de cambios en el tiempo durante la tarde.

