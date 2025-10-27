El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado muy nuboso, con una ligera posibilidad de lluvia, aunque las precipitaciones esperadas son escasas, con un acumulado de solo 0.1 mm. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que rondan los 17 grados . La humedad relativa se sitúa en un 85%, lo que puede generar una sensación de bochorno.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo mayormente nubosas, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 26 grados . La probabilidad de precipitación aumentará a un 35% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse algunas lluvias ligeras en este intervalo. Sin embargo, la mayor parte del día se desarrollará sin lluvias significativas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas de la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche.

La humedad relativa también experimentará un aumento, alcanzando niveles del 99% hacia la noche, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas del día siguiente. La visibilidad podría verse afectada, así que se recomienda precaución a quienes transiten por las carreteras en la madrugada del 28 de octubre.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 10% en las primeras horas y un 5% entre las 7:00 y las 13:00. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, Lora del Río experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y una ligera posibilidad de lluvia. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un tiempo fresco por la noche y que tomen precauciones si planean salir durante las primeras horas del día siguiente debido a la posible niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.