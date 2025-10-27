El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 22 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la ciudad desde el amanecer, que se producirá a las 07:34. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 79% en la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 36% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco por la mañana, se sentirá más seco a medida que las temperaturas aumenten, lo que podría resultar en una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 9 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana y a primera hora de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento fresco contribuirá a que las temperaturas no se sientan excesivamente calurosas, proporcionando un alivio agradable durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la baja probabilidad de lluvia hacen de este un día ideal para paseos, deportes o cualquier actividad que requiera un tiempo favorable.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 18:21, marcando el final de un día soleado y agradable. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos moderados promete un día perfecto para disfrutar de la belleza de Linares y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.