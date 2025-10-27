El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas y bruma, lo que podría dificultar la visibilidad en algunos tramos. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 18 grados durante la mañana, con un ligero descenso a 17 grados hacia el mediodía.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente relativamente templado. Sin embargo, la humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 75% en la tarde. Esto, combinado con la presencia de nubes, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 75% de posibilidades de lluvias ligeras entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 07:00 y las 13:00. A lo largo de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 35% entre las 13:00 y las 19:00. Las precipitaciones esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y generar charcos en las calles.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde cuando la temperatura comience a descender nuevamente.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que la bruma y la niebla en las primeras horas de la mañana afecten la circulación, por lo que se recomienda precaución a los conductores. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará, aunque se mantendrá un ambiente nublado.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas suaves y una alta probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en el tiempo y disfrutar de las temperaturas templadas que ofrece el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.