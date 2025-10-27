El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente nublado en Lebrija, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 18 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura podría alcanzar hasta los 25 grados, pero se mantendrá en un rango cómodo, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de lluvia.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 50% en las primeras horas del día y aumentando hasta un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Lebrija deben estar preparados para posibles chubascos, especialmente en la tarde, cuando la intensidad de la lluvia podría ser mayor. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 4 mm, lo que indica que, aunque no se espera una tormenta severa, sí habrá momentos de lluvia que podrían interrumpir actividades al aire libre.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga alta, comenzando en un 100% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero aún así, se mantendrá por encima del 70%. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse en capas para mayor comodidad.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, predominando del sur y sureste. Esto podría aportar una ligera brisa que, aunque no será suficiente para aliviar la sensación de humedad, sí puede ofrecer un respiro en los momentos más cálidos del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 50% hasta las 19:00 horas. Sin embargo, hacia el final del día, se espera que el tiempo comience a despejarse, con cielos más claros y temperaturas que descenderán a unos agradables 19 grados por la noche.

Los habitantes de Lebrija deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, especialmente si tienen planes al aire libre, y considerar llevar paraguas o impermeables para estar preparados ante la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.