El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará muy nuboso, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se aclare, alcanzando momentos de total despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

La temperatura irá en ligero ascenso, comenzando en 15 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 85% y bajará hasta un 44% en las horas centrales del día. Esto sugiere un ambiente más seco y cómodo para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos en la tarde, aunque estos no afectarán la claridad del cielo. La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y estable en términos meteorológicos.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:22, marcando el inicio de una noche fresca y despejada.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones son propicias para paseos y actividades recreativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.