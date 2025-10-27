El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

Hoy, 27 de octubre de 2025, Huelva se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados centígrados. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera un cielo completamente cubierto.

La precipitación será un factor importante hoy, con un 90% de probabilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 50% entre las 13:00 y las 19:00. Se prevé que la cantidad de lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también está presente, con un 65% de probabilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 50% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podrían producirse algunos episodios de tormenta aislada.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en 19 grados y alcanzando un máximo de 23 grados en las horas de mayor calor. La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad persistirá, pero se espera que la probabilidad de lluvia disminuya, con un 0% de probabilidad entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Sin embargo, la noche se presentará igualmente cubierta, con temperaturas que descenderán a unos 19 grados.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia y tormentas, temperaturas agradables y un viento moderado. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse un poco, especialmente durante las horas más frescas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.