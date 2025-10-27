El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 27 de octubre de 2025, Dos Hermanas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales. Sin embargo, la combinación de nubes y la posibilidad de lluvia mantendrán un ambiente fresco y húmedo. La probabilidad de precipitación es notable, con un 55% de posibilidades entre las 07:00 y las 13:00, y un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes de Dos Hermanas deben estar preparados para la lluvia, especialmente durante la tarde.
El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, lo que no debería causar mayores inconvenientes. Sin embargo, en algunas horas, como a las 17:00, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.
La tarde se presentará con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que ocurrirá a las 18:31. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 19 grados a las 21:00. La humedad también comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.
Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, con un 5% entre las 19:00 y las 01:00, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno aislado. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias, lo que invita a los habitantes a llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.
- El Ayuntamiento de Córdoba completa la limpieza de 5 de los 17 asentamientos rumanos de la ciudad
- Fotografías para la historia: las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- ‘Naturaleza encendida’ en el Alcázar de Córdoba: fechas, horarios y entradas para el espectáculo de luz y sonido ‘Navegantes’
- El pueblo de Córdoba que dejó atrás su origen sobre una colina y los restos de un importante recinto fortificado
- La Guardia Civil busca a una menor de 16 años desaparecida en Hinojosa del Duque
- El Ministerio de Agricultura rechaza el recurso de la DOP Los Pedroches contra los cambios en Guijuelo
- Triunfo con autoridad del Córdoba CF ante el Albacete en el Carlos Belmonte
- El Museo del Turrón de Rute muestra una aldea de galletas y merengue en esta campaña navideña