El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

Hoy, 27 de octubre de 2025, Dos Hermanas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales. Sin embargo, la combinación de nubes y la posibilidad de lluvia mantendrán un ambiente fresco y húmedo. La probabilidad de precipitación es notable, con un 55% de posibilidades entre las 07:00 y las 13:00, y un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes de Dos Hermanas deben estar preparados para la lluvia, especialmente durante la tarde.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, lo que no debería causar mayores inconvenientes. Sin embargo, en algunas horas, como a las 17:00, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

La tarde se presentará con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que ocurrirá a las 18:31. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 19 grados a las 21:00. La humedad también comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, con un 5% entre las 19:00 y las 01:00, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno aislado. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias, lo que invita a los habitantes a llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.