El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que se alternarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados en las horas centrales del día.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 81% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con la temperatura. A lo largo de la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, con momentos de cielo muy nuboso, especialmente en la tarde, cuando la temperatura podría alcanzar un máximo de 26 grados.
En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas, con un 10% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y un aumento notable a un 60% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con registros que apenas alcanzan los 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será escasa y posiblemente intermitente.
El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio ante la sensación de calor. Las rachas más fuertes se registrarán hacia el final de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h.
A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más frescos, con mínimas que rondarán los 11 grados. La visibilidad será buena a lo largo del día, aunque la nubosidad podría afectar la percepción del sol, que saldrá a las 07:40 y se ocultará a las 18:27.
En resumen, el día en Écija se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para posibles cambios en el tiempo a medida que avance la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.
- El Ayuntamiento de Córdoba completa la limpieza de 5 de los 17 asentamientos rumanos de la ciudad
- Fotografías para la historia: las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- ‘Naturaleza encendida’ en el Alcázar de Córdoba: fechas, horarios y entradas para el espectáculo de luz y sonido ‘Navegantes’
- El pueblo de Córdoba que dejó atrás su origen sobre una colina y los restos de un importante recinto fortificado
- La Guardia Civil busca a una menor de 16 años desaparecida en Hinojosa del Duque
- El Ministerio de Agricultura rechaza el recurso de la DOP Los Pedroches contra los cambios en Guijuelo
- Triunfo con autoridad del Córdoba CF ante el Albacete en el Carlos Belmonte
- El Museo del Turrón de Rute muestra una aldea de galletas y merengue en esta campaña navideña