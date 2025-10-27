El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que se alternarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 81% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con la temperatura. A lo largo de la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, con momentos de cielo muy nuboso, especialmente en la tarde, cuando la temperatura podría alcanzar un máximo de 26 grados.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas, con un 10% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y un aumento notable a un 60% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con registros que apenas alcanzan los 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será escasa y posiblemente intermitente.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio ante la sensación de calor. Las rachas más fuertes se registrarán hacia el final de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más frescos, con mínimas que rondarán los 11 grados. La visibilidad será buena a lo largo del día, aunque la nubosidad podría afectar la percepción del sol, que saldrá a las 07:40 y se ocultará a las 18:27.

En resumen, el día en Écija se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para posibles cambios en el tiempo a medida que avance la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.