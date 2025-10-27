El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 17 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación será moderada, con un 50% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 60% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es probable que se registren algunas lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.3 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí habrá momentos de inestabilidad.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 23 km/h, siendo más intenso durante la mañana. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más cálidas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto, combinado con las temperaturas suaves, podría generar un ambiente algo bochornoso, especialmente en las horas más cálidas.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, aunque se espera que las nubes comiencen a despejarse hacia la noche, permitiendo que el sol se asome antes del ocaso a las 18:32. La temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 22 grados hacia el final del día.

En resumen, Coria del Río experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la inestabilidad del tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.