El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, especialmente en las primeras horas, donde la temperatura rondará los 16 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 79% por la mañana y bajando gradualmente a un 36% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día. La combinación de nubes y humedad podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día. Los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en las primeras horas y un leve aumento al 5% en la franja horaria de la tarde, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas. Esto sugiere que, si bien el cielo estará cubierto, es poco probable que se produzcan lluvias.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La visibilidad se mantendrá buena, aunque la presencia de nubes podría dificultar la observación del cielo estrellado.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la alta humedad y el viento pueden hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual. Los cordobeses deben prepararse para un día de abrigo, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.