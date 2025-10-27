El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 17 y 24 grados . Se espera que el termómetro alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 24 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser diferente debido a la alta humedad y la presencia de nubes.
Las precipitaciones son un factor a tener en cuenta, ya que se prevé una probabilidad del 45% de lluvia entre las 01:00 y las 07:00 horas, aumentando a un 60% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Durante la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 60% hasta las 19:00 horas, momento en el que se espera que disminuya a un 0% hasta el final del día. Las lluvias acumuladas podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas, y 2 mm en la tarde, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, sí se presentarán.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 14 km/h. A lo largo del día, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando picos de hasta 23 km/h en las horas centrales. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 45% en las primeras horas de la mañana, manteniéndose en un 60% durante la mañana y la tarde. Sin embargo, a partir de las 19:00 horas, la probabilidad de tormenta disminuirá a cero, lo que sugiere que la noche será más tranquila.
En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones cambiantes y disfrutar de la jornada con precaución.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.
