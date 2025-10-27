El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se prevé un tiempo variable en Cartaya, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente más gris y húmedo.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 17 y 23 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en la tarde, antes de alcanzar un máximo de 23 grados en horas de la tarde. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 75% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 95% entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. Se anticipan lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en varios periodos. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 35% entre la 1 y las 7 de la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa moderada puede proporcionar algo de alivio ante la sensación de calor y humedad, aunque también podría contribuir a la inestabilidad atmosférica, aumentando la posibilidad de tormentas aisladas.

La visibilidad se verá afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, la visibilidad mejorará ligeramente, pero se recomienda precaución, especialmente en las zonas más expuestas.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos cubiertos, temperaturas suaves y una alta probabilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes y visitantes que estén preparados para condiciones húmedas y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.