El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 16 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser diferente debido a la alta humedad y la presencia de nubes. La probabilidad de precipitación es moderada, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 55% de posibilidad de que se registren lluvias ligeras. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará desde el este a velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del este y sureste.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada en momentos de lluvia. Las condiciones meteorológicas mejorarán hacia la noche, cuando se prevé que el cielo se despeje, permitiendo que las temperaturas desciendan a alrededor de 11 grados . La noche será tranquila, con un cielo mayormente despejado y una brisa suave que hará que la temperatura se sienta más fresca.

En resumen, el día en Carmona se caracterizará por un tiempo nublado con posibilidades de lluvia ligera, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la lluvia, siempre con precaución ante posibles charcos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.