El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Camas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 40% en las primeras horas, aumentando a un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados al inicio del día, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde.

A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá estable, con mínimas variaciones, y se prevé que la humedad relativa se sitúe en niveles altos, comenzando en un 100% y descendiendo gradualmente a un 80% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este a velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante la humedad. Sin embargo, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 23 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá en torno al 55% hasta las 19:00. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 24 grados hacia las 17:00, y posteriormente bajando a 22 grados en las horas de la tarde-noche. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 72% hacia el final de la jornada.

En cuanto a la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa, y las temperaturas se situarán entre los 19 y 20 grados. La humedad relativa se incrementará, alcanzando niveles cercanos al 93% hacia la medianoche. Esto podría generar condiciones propensas a la formación de niebla en las primeras horas del día siguiente.

Es recomendable que los habitantes de Camas se preparen para un día gris y húmedo, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las actividades al aire libre deben planificarse con precaución, especialmente en las horas de mayor probabilidad de precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.