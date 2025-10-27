El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se espera en Cabra un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de niebla en las primeras horas de la mañana. La visibilidad podría verse reducida debido a la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que avance la mañana, las nubes continuarán dominando el cielo, con un pronóstico de muy nuboso durante gran parte del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 15 y 23 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 15 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 23 grados. Esta variación térmica sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la nubosidad y la posible sensación de frescor.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga alta, comenzando en un 100% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 64% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

Respecto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia escasa en la tarde, con un pronóstico de 0.6 mm hacia las 15:00 horas. La probabilidad de precipitación es del 10% en la mañana, aumentando a un 80% en la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia no es muy probable, no se puede descartar por completo.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h, predominando del suroeste. Esta brisa ligera puede ofrecer un alivio ante la humedad y las temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos disfrutar de las actividades al aire libre, pero estar preparados para cambios en el tiempo y llevar ropa adecuada para las condiciones frescas y húmedas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.