El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

Hoy, 27 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 18 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, la temperatura se elevará ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad y el viento, que soplará desde el sur a una velocidad de entre 4 y 11 km/h, con rachas que podrían llegar hasta los 24 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a que la sensación de frescor sea más notable, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

La probabilidad de precipitación es significativa, con un 45% de posibilidad de lluvias en las primeras horas del día, aumentando a un 75% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras, especialmente en la mañana. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. La precipitación acumulada podría ser de hasta 1 mm, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, sí podrían ser suficientes para mojar el suelo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 45% de posibilidad de que se produzcan en las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el riesgo de tormentas es presente, es más probable que se mantenga en un nivel bajo a medida que avance el día.

El ocaso se producirá a las 18:31, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, ofrecerá temperaturas agradables para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las posibles lluvias. Se recomienda a los habitantes de Las Cabezas de San Juan que lleven paraguas o impermeables si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.