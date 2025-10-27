El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 24 grados . La máxima se espera para la tarde, alcanzando los 24 grados, mientras que por la noche, las temperaturas descenderán a unos agradables 10 grados. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 50% de lluvia en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 60% durante la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles chubascos, especialmente entre las 7 y las 13 horas, cuando la probabilidad de tormentas también se incrementa.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que podría contribuir a un ambiente más tranquilo.

La visibilidad se verá afectada por la nubosidad y la posible lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, permitiendo que las temperaturas bajen y se disfrute de un cielo estrellado.

En resumen, el día en Bormujos se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas agradables. Es un buen momento para llevar un paraguas y disfrutar de la frescura del otoño, mientras se aprovechan las horas de luz antes del ocaso, que se producirá a las 18:32.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.