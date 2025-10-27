El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 14 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente a 13 grados a las 03:00 horas. Sin embargo, a partir de las 08:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 14 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 18 grados a las 12:00. El pico de calor se registrará a las 15:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance los 24 grados, ofreciendo un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa experimentará una disminución a lo largo del día, comenzando en un 79% a las 00:00 horas y bajando hasta un 36% hacia las 19:00 horas. Esta reducción en la humedad, combinada con el cielo despejado, hará que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 12 km/h hacia el mediodía. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 8 km/h, lo que aportará una brisa fresca y agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es perfecto para disfrutar de actividades familiares, paseos por el campo o simplemente relajarse en un parque.

El orto se producirá a las 07:35 horas y el ocaso a las 18:21 horas, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. En resumen, Bailén vivirá un día espléndido, ideal para aprovechar al máximo el tiempo al aire libre y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.