El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Baeza se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 16:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 31% y el 85% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más fresca en las primeras horas debido a la mayor humedad.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en la mañana y a primera hora de la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. A medida que avance el día, el viento se tornará más ligero, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que rodean Baeza.

El amanecer se producirá a las 07:34 horas y el ocaso será a las 18:20 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se presenta como ideal para paseos, actividades deportivas y cualquier tipo de evento al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado que invitará a disfrutar de la belleza de esta histórica ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.