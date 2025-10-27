El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de octubre de 2025, en Baena, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 92%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas del día.
A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se despeje, especialmente entre las 01:00 y las 03:00, donde las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 15 grados. Sin embargo, a partir de las 04:00, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos, lo que podría traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará notablemente entre las 13:00 y las 19:00, alcanzando un 75%, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras durante la tarde.
La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00, con un valor de 23 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche. La tarde se presentará con intervalos nubosos y una temperatura más fresca, que rondará los 19 grados hacia las 19:00. La humedad relativa comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, entre el 54% y el 68%.
En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.
La probabilidad de tormentas también se incrementa durante la tarde, con un 55% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría llevar a la formación de nubes de tormenta. Sin embargo, a partir de las 19:00, la probabilidad de precipitación y tormentas disminuirá considerablemente, y el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que la noche se presente tranquila y despejada.
El orto se producirá a las 07:37 y el ocaso a las 18:24, marcando un día con una duración de luz solar que se acorta a medida que avanzamos hacia el invierno. En resumen, Baena experimentará un día de contrastes, con cielos que irán desde lo nuboso a lo despejado, y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.
