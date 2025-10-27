El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, en Baena, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 92%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se despeje, especialmente entre las 01:00 y las 03:00, donde las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 15 grados. Sin embargo, a partir de las 04:00, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos, lo que podría traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará notablemente entre las 13:00 y las 19:00, alcanzando un 75%, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras durante la tarde.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00, con un valor de 23 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche. La tarde se presentará con intervalos nubosos y una temperatura más fresca, que rondará los 19 grados hacia las 19:00. La humedad relativa comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, entre el 54% y el 68%.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

La probabilidad de tormentas también se incrementa durante la tarde, con un 55% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría llevar a la formación de nubes de tormenta. Sin embargo, a partir de las 19:00, la probabilidad de precipitación y tormentas disminuirá considerablemente, y el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que la noche se presente tranquila y despejada.

El orto se producirá a las 07:37 y el ocaso a las 18:24, marcando un día con una duración de luz solar que se acorta a medida que avanzamos hacia el invierno. En resumen, Baena experimentará un día de contrastes, con cielos que irán desde lo nuboso a lo despejado, y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.