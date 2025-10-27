El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ayamonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubosidad variable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, especialmente en la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. La bruma en las primeras horas podría afectar la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 60% de lluvia ligera en las primeras horas, aumentando a un 90% entre las 7 y las 13 horas. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles chubascos, especialmente en la mañana.
El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 15 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 26 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento podría cambiar ligeramente de dirección, pero se mantendrá en niveles moderados.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 0% después de la 1 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán propensas a la inestabilidad en la mañana, la tarde podría ofrecer un respiro, con cielos más despejados y una disminución en la actividad eléctrica.
En resumen, Ayamonte experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia ligera en la mañana, temperaturas agradables y un viento moderado. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que mantengan precauciones al desplazarse, especialmente en las primeras horas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.
- El Ayuntamiento de Córdoba completa la limpieza de 5 de los 17 asentamientos rumanos de la ciudad
- Fotografías para la historia: las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- ‘Naturaleza encendida’ en el Alcázar de Córdoba: fechas, horarios y entradas para el espectáculo de luz y sonido ‘Navegantes’
- El pueblo de Córdoba que dejó atrás su origen sobre una colina y los restos de un importante recinto fortificado
- La Guardia Civil busca a una menor de 16 años desaparecida en Hinojosa del Duque
- El Ministerio de Agricultura rechaza el recurso de la DOP Los Pedroches contra los cambios en Guijuelo
- Triunfo con autoridad del Córdoba CF ante el Albacete en el Carlos Belmonte
- El Museo del Turrón de Rute muestra una aldea de galletas y merengue en esta campaña navideña