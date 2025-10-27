El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubosidad variable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, especialmente en la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. La bruma en las primeras horas podría afectar la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 60% de lluvia ligera en las primeras horas, aumentando a un 90% entre las 7 y las 13 horas. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles chubascos, especialmente en la mañana.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 15 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 26 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento podría cambiar ligeramente de dirección, pero se mantendrá en niveles moderados.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 0% después de la 1 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán propensas a la inestabilidad en la mañana, la tarde podría ofrecer un respiro, con cielos más despejados y una disminución en la actividad eléctrica.

En resumen, Ayamonte experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia ligera en la mañana, temperaturas agradables y un viento moderado. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que mantengan precauciones al desplazarse, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.