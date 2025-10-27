El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 13 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se eleven gradualmente, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 82% por la mañana y descenderá hasta un 27% en las horas centrales del día. Esto sugiere que el ambiente será seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 21 km/h. Esta brisa será refrescante y contribuirá a la sensación de bienestar en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se pronostica un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Andújar disfrutar de sus actividades cotidianas sin preocupaciones.

La salida del sol se producirá a las 07:36, y el ocaso está previsto para las 18:23, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar del día. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes al aire libre o simplemente para disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, Andújar vivirá un día de clima mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo claro, temperaturas cálidas y una brisa suave hará de este un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.