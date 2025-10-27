El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, se espera una atmósfera brumosa, con temperaturas que rondan los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de pesadez en el ambiente.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados. Sin embargo, a partir del periodo de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 5 mm, especialmente en las horas centrales del día, cuando la probabilidad de lluvia se sitúa en un 80%.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 17 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que se acerque la tarde, se espera que el viento disminuya, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas, alcanzando hasta 24 grados en su punto máximo.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidades durante la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse algunas tormentas aisladas que podrían intensificar brevemente la precipitación. La tarde se caracterizará por cielos muy nubosos, lo que limitará la visibilidad y podría afectar las actividades al aire libre.

Hacia el final del día, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados por la noche. La bruma regresará, especialmente en las horas nocturnas, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. La puesta de sol se producirá a las 18:33, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de que la bruma persista.

En resumen, Almonte experimentará un día mayormente nublado con temperaturas suaves y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y considerar el uso de paraguas si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.