El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Aljaraque se verá afectado por condiciones meteorológicas que incluyen bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 hasta las 02:00, la visibilidad será reducida debido a la bruma, con temperaturas que rondarán los 18 grados . La humedad relativa se mantendrá en un 100%, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla persista hasta aproximadamente las 03:00, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 17 grados. A partir de las 04:00, el cielo se tornará cubierto, y se prevé que se produzcan lluvias escasas, con una precipitación estimada de 0.1 mm. Esta tendencia de cielo cubierto con lluvias ligeras se extenderá hasta las 07:00, cuando las temperaturas se mantendrán en 18 grados.

Durante la mañana, la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando un 90% entre las 01:00 y las 07:00. Además, se anticipa una probabilidad de tormenta del 65% en este mismo intervalo, lo que podría generar algunas inquietudes entre los residentes. A partir de las 08:00, la situación comenzará a mejorar, con cielos poco nubosos y temperaturas que se estabilizarán en 18 grados.

A medida que el día avance, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado entre las 11:00 y las 15:00, alcanzando temperaturas máximas de hasta 23 grados. La humedad comenzará a disminuir, bajando a un 73% hacia las 15:00, lo que permitirá una sensación más fresca y agradable.

Sin embargo, a partir de las 16:00, el cielo volverá a nublarse, y se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, aunque la probabilidad de precipitación disminuirá a un 30% entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 20 grados a las 19:00.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:35, marcando el final de un día que, aunque comenzará con condiciones adversas, ofrecerá momentos de claridad y temperaturas agradables en su transcurso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.