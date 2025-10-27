El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Aljaraque se verá afectado por condiciones meteorológicas que incluyen bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 hasta las 02:00, la visibilidad será reducida debido a la bruma, con temperaturas que rondarán los 18 grados . La humedad relativa se mantendrá en un 100%, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.
A medida que avance la mañana, se espera que la niebla persista hasta aproximadamente las 03:00, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 17 grados. A partir de las 04:00, el cielo se tornará cubierto, y se prevé que se produzcan lluvias escasas, con una precipitación estimada de 0.1 mm. Esta tendencia de cielo cubierto con lluvias ligeras se extenderá hasta las 07:00, cuando las temperaturas se mantendrán en 18 grados.
Durante la mañana, la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando un 90% entre las 01:00 y las 07:00. Además, se anticipa una probabilidad de tormenta del 65% en este mismo intervalo, lo que podría generar algunas inquietudes entre los residentes. A partir de las 08:00, la situación comenzará a mejorar, con cielos poco nubosos y temperaturas que se estabilizarán en 18 grados.
A medida que el día avance, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado entre las 11:00 y las 15:00, alcanzando temperaturas máximas de hasta 23 grados. La humedad comenzará a disminuir, bajando a un 73% hacia las 15:00, lo que permitirá una sensación más fresca y agradable.
Sin embargo, a partir de las 16:00, el cielo volverá a nublarse, y se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, aunque la probabilidad de precipitación disminuirá a un 30% entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 20 grados a las 19:00.
El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:35, marcando el final de un día que, aunque comenzará con condiciones adversas, ofrecerá momentos de claridad y temperaturas agradables en su transcurso.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.
