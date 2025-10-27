El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

La jornada del 27 de octubre de 2025 en La Algaba se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas del día. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura al inicio del día se situará en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas de la mañana.

A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea del 20% en las primeras horas, aumentando a un 25% entre las 7 y las 13 horas, y alcanzando un 45% entre las 13 y las 19 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 17 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que se acerque la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más tranquilo.

La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes y la posible lluvia. Por la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, pero con algunas posibilidades de que se abran claros hacia el final del día, permitiendo que la temperatura se mantenga en torno a los 20 grados .

El ocaso se producirá a las 18:31, marcando el final de un día que, aunque comenzará con un ambiente gris y húmedo, podría ofrecer momentos de calma y claridad hacia la noche. En resumen, se recomienda a los habitantes de La Algaba que se preparen para un día fresco y potencialmente lluvioso, con la posibilidad de disfrutar de un atardecer más despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.