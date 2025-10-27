El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

Hoy, 27 de octubre de 2025, Alcalá la Real se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la visibilidad se verá reducida, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, que se mantendrá hasta las 8 de la mañana, cuando se espera que la temperatura alcance los 13 grados .

A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse, y la temperatura irá en aumento, alcanzando los 16 grados a las 11 de la mañana. Durante la tarde, el termómetro podría llegar a los 20 grados, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que el día avance, se prevé un aumento en la nubosidad, con cielos muy nubosos a partir de las 2 de la tarde.

La probabilidad de precipitación se mantendrá baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta las 7 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará al 35%, y se espera que alcance un 70% entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las primeras horas del día serán secas, la tarde podría traer algunas lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 22 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente cuando la nubosidad aumente.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 58% a las 3 de la tarde.

En resumen, el día comenzará con niebla y bruma, seguido de un aumento de la temperatura y nubosidad a medida que avanza la tarde, con posibilidades de lluvias ligeras. Los habitantes de Alcalá la Real deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que se acerque la tarde, y se recomienda llevar paraguas si planean salir.

