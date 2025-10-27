El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia en las primeras horas. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 17 y 18 grados , lo que proporciona un ambiente fresco pero agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados hacia el mediodía, lo que podría invitar a algunos a disfrutar de actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar un paraguas, ya que la probabilidad de precipitación es del 35% en las primeras horas y aumenta a un 55% entre las 7 y las 13 horas. Las lluvias, aunque escasas, podrían hacer su aparición, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormenta se sitúa en un 50% entre las 13 y las 19 horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 80% por la tarde. Esto, combinado con las temperaturas moderadas, podría hacer que el tiempo se sienta más fresco y cómodo.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

Por la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las condiciones mejoren hacia la noche, con una disminución de la nubosidad y la posibilidad de cielos despejados. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:31, marcando el inicio de una noche que promete ser tranquila y fresca.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con posibilidades de lluvia y temperaturas agradables, lo que sugiere que es un buen momento para llevar un paraguas y disfrutar de la belleza de la ciudad, a pesar de las nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.