El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a llevar un paraguas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24 grados , lo que sugiere un ambiente templado, aunque la sensación de humedad será notable, alcanzando niveles de hasta el 94% en las primeras horas.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se espera que la lluvia sea escasa pero constante. Las cifras indican un 95% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría traducirse en chubascos intermitentes. La precipitación acumulada podría llegar a 0.1 mm, lo que, aunque no es significativo, puede ser suficiente para mojar el suelo y hacer que las calles estén resbaladizas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa puede proporcionar un alivio momentáneo a la humedad, pero también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance la tarde, se espera que el viento disminuya, lo que podría hacer que la sensación de calor se intensifique, especialmente con la alta humedad presente.

La combinación de nubes altas y bajas, junto con la posibilidad de lluvia, sugiere que el día será mayormente gris, lo que podría afectar el estado de ánimo de los visueños. Sin embargo, las temperaturas agradables pueden invitar a algunos a salir, siempre y cuando estén preparados para las inclemencias del tiempo.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán a unos 18 grados. La humedad seguirá siendo alta, alcanzando el 100% hacia el final del día, lo que podría dar lugar a una sensación de bochorno.

En resumen, el 26 de octubre en El Viso del Alcor será un día marcado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo un paraguas, especialmente durante las horas de la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es más alta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.