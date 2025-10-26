El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 20 grados , proporcionando un tiempo fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.2 mm en las horas más activas, especialmente entre las 3 y las 4 de la tarde, cuando la probabilidad de lluvia se incrementa hasta un 80%. Los intervalos nubosos continuarán durante la tarde, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año en la región.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 25 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día progrese, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar un poco la humedad en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 25% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, especialmente entre la 1 y las 7. Esto podría traer consigo algunas descargas eléctricas, aunque se espera que sean de baja intensidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 19 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:32, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, ofrecerá un ambiente fresco y característico del otoño en Utrera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.