El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde se prevé un ambiente gris y opaco.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados . En la mañana, se espera un inicio fresco con temperaturas alrededor de los 20 grados, descendiendo gradualmente a 15 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad y el viento, que soplará desde el oeste a velocidades que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas más activas del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 58% por la mañana y aumentando hasta un 97% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, creará un ambiente bastante denso y podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la tarde se presenten lluvias escasas, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en las horas más críticas. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Úbeda necesiten paraguas si planean salir durante ese tiempo. Las lluvias serán ligeras, pero persistentes, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

Además, existe un 55% de probabilidad de tormentas en la tarde, lo que podría intensificar las condiciones climáticas, aunque no se espera que sean severas. Sin embargo, es recomendable estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente si se planean actividades al aire libre.

El viento, que soplará principalmente del oeste y suroeste, alcanzará ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría ser un alivio ante la humedad.

En resumen, hoy en Úbeda se prevé un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.