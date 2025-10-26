El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

Hoy, 26 de octubre de 2025, Tomares se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales.

La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados durante la tarde. A medida que se acerque la noche, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados, proporcionando un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% y alcanzando hasta un 100% en las horas nocturnas, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con valores que rondan entre 0.1 mm en varios periodos del día. La probabilidad de lluvia es notable, especialmente en las horas de la tarde y la noche, con un 90% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. La dirección del viento podría contribuir a que las nubes se mantengan en la zona, dificultando la aparición de claros.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad se mantendrá, y las temperaturas descenderán a valores cercanos a los 18 grados. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad en las horas de la tarde y la noche, lo que podría generar un ambiente inestable.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias escasas. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.