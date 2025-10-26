El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 27 grados , siendo la más alta esperada en la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 19 grados, que descenderán ligeramente a 18 grados en las horas posteriores. Sin embargo, se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando los 27 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido antes de que las nubes y la lluvia se instalen.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 58% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más elevadas. A medida que la tarde avance, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría contribuir a la formación de lluvias.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los periodos. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es notable, alcanzando hasta un 90% en la franja horaria de la tarde, lo que sugiere que es probable que los residentes se enfrenten a chubascos intermitentes. La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 55% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca durante los momentos de mayor viento.

En resumen, los habitantes de San Juan de Aznalfarache deben prepararse para un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en la tarde. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.