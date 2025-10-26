El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

La jornada del 26 de octubre de 2025 en La Rinconada se presenta con un panorama mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24 grados , proporcionando un ambiente relativamente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que podrían hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es. Este factor, combinado con la nubosidad, podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con acumulados que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas y alcanzando hasta 0.1 mm en las horas posteriores. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se incrementa considerablemente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos ligeros durante la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de lluvia, especialmente si tienen planes de salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frescor en el ambiente. Es recomendable que quienes se desplacen al aire libre lleven ropa adecuada para el tiempo y, si es posible, un paraguas a mano.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto podría generar condiciones inestables, por lo que se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se prevén actividades al aire libre.

En resumen, el día en La Rinconada se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables pero con alta humedad, y una significativa probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente durante la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.