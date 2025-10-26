El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un cielo cubierto en gran parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas den paso a un cielo nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación será notable, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.4 mm, pero es recomendable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas o impermeable, ya que las lluvias pueden ser intermitentes.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca al caer la noche.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana y la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas caigan más rápidamente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 45% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas. Es importante que los ciudadanos estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El orto se producirá a las 07:37 y el ocaso a las 18:28, lo que significa que los días comienzan a acortarse, y la luz solar será escasa en las horas de la tarde. En resumen, se recomienda a los habitantes de Puente Genil que se preparen para un día nublado con posibilidades de lluvia, manteniendo precauciones ante posibles tormentas y disfrutando de las temperaturas agradables durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.